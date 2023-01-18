Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Eroğlu'nun naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Öte yandan, şehit Eroğlu'nun dayısı polis memuru Mustafa Gültepe'nin de 1979 yılında Muş'ta aralarında kan davası olan iki aile arasındaki silahlı çatışmaya müdahale ederken şehit düştüğü öğrenildi.

Şehidin 1 yıllık evli ve eşinin de hamile olduğu belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düşmüş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü Uğur K. tutuklanmış, tır şoförü Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cenazesi de memleketi Adana'da topağa verilmişti.