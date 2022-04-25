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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:37 Son Güncelleme: 25.4.2022 13:09

Şehit Jandarma Uzman Çavuş’a vefa

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Şehit Jandarma Uzman Çavuş’a vefa

Şırnak’ta başlatılan operasyona Şehit Uzman Çavuş Hasan Büber’in adı verildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 22 Nisan'da başlatılan operasyona, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevdeyken 1 Ekim 2015 tarihinde askeri konvoyun geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verildi.

Memleketi Kütahya olan şehide yapılan vefa operasyonunu Kütahya Valiliği duyurdu. Valilik, "Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kederli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun." açıklamasında bulundu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığının, Şehidin adının verildiği resmi belge, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç tarafından Ailesine teslim edildi.

Şehidin ailesini duygulandıran bu davranışı şükranla karşıladığını ifade eden Baba Ahmet Büber; "Devletimizin ve Komutanlarının Oğlumu unutmayıp, 7 yıl sonra vefa göstermeleri bizi çok duygulandırdı. Acımız dinmiyor ama bize büyük bir moral ve teselli kaynağı oldu. Allah razı olsun." dedi.

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş’a vefa
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