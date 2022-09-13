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Giriş Tarihi: 13.9.2022 20:39 Son Güncelleme: 13.9.2022 20:43

Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti.

Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.

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Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti
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