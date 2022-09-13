Şehit Kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.