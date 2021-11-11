Terör örgütü PKK tarafından Mardin Derik Kaymakamlığına 10 Kasım 2016'da el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, hain saldırının 5. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de boynuna sarılarak bir süre dinledikten sonra şehit yakını Tahir Gümren'e ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"ONUN MECLİS ÇATISI ALTINDA KALMAMASI LAZIM"



Türkkan'ın yaptığı hareketle kendini zavallı bir duruma düşürdüğünü belirten baba Safitürk, "Ben ilgili makamlara sesleniyorum: onun milleti temsil edecek hali yoktur, onun meclis çatısı altında kalmaması lazım. Milletvekilliği düşürülsün istiyorum" dedi.

Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasından Türkkan’a tepki | Video



"MUTLAKA AMA MUTLAKA ONUN ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ, MECLİSTEN ÇIKARILMASI LAZIMDIR"



Türkkan'ın meclis çatısı altında durmasına tahammül edemediklerini dile getiren Safitürk, şunları kaydetti: "Çünkü bu vatanı ayakta tutmak için canını feda eden şehitlerimize bu hakareti reva gören bir kişinin meclis binası altında durmasına tahammül edemiyorum. Ve zannediyorum bu hususta şehitlerimizde rahat değil. Mutlaka ama mutlaka onun üyeliğinin düşürülmesi, meclisten çıkarılması lazımdır. Şehitlerin nasıl canının yandığının farkında değil, farkında olmadığından da insanlıktan hissesini alabilmiş değil. Bir şehit yakınını kucaklayıp da ona ağız dolası küfürler etmesinin insanlık dışı bir hareket olduğunu düşünüyorum. O yapıdaki insanların meclisin çatısı altında kalmasını hiçbir şehit yakınının onaylayacağını düşünmüyorum."