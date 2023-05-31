Şehit kızından duygulandıran söz: Babam görevine devam ediyor

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'den, şehit kızı Zeynep Altmış babası Şahin Altmış'ın adının bir emniyet aracının üzerine yazılmasını istedi. Müdür Doğan, şehit kızının isteğini kırmadı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde kullanılan Shortland aracın üzerine Şehit polis Şahin Altmış'ın adı yazıldıktan sonra aileye sürpriz ziyaret yapıldı.
Babalarının adının yazılı olan aracı gören şehit çocuklarının mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Şehit kızı Zeynep Altmış, "Babam şehit olduğu gün evden, 'Babam gitti, bir daha geri dönmeyecek' diyerek çıkmıştım. Şimdi kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi. Bu büyük bir onur ve gurur bizim için. Babam eve gelmese de onun aracının gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı" demesi duyanları duygulandırdı.
İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 13 Eylül 2015'te görev yaptığı Şırnak'ta uygulama noktasına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Altmış'ın kızı Zeynep Altmış (22), İnci'ye bir aracın üzerine babasının isminin yazılmasını istedi. İnci'nin talimatıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bir zırhlı aracına 'Şehit Şahin Altmış' adı verildi.
ŞEHİR TURU ATTILAR
Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçla birlikte Altmış ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Siren sesleriyle balkona koşan şehidin çocukları Zeynep ve Ali Enes (17) ile eşi Özlem Altmış, zırhlı aracı görünce duygulandı. Sokakta bekleyen zırhlı araca dokunan şehidin ailesi, gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafları çektirdi. Şehidin ailesi, içine bindiği zırhlı aracı inceleyip, daha sonra şehir turu attı.
KAHRAMANCA SİLAHINA DAVRANDI
Eşinin şehit düşmeden önce 2 saldırıdan kurtulduğunu anlatan Özlem Altmış, "2'nci doğu görevi için gitmişti ve 14 ay görev yaptı. Şehit olmadan bir ay önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Eşim o saldırıdan sağ kurtuldu ve teröristler etkisiz hale getirildi. O saldırından 3 hafta sonra da kaldığı lojmana roketatarlı saldırı düzenlediler. Eşim bu saldırıdan da sağ kurtuldu. Son saldırıda ise eşim, kahramanca silahına davranıp, teröristlerin üzerine koşup, birini etkisiz hale getirmiş. Daha sonra bomba yüklü araç patlatıldığında, eşim şehit düşmüş" diye konuştu.
GURUR YAŞATTI
Eşiyle gurur duyduğunu kaydeden Özlem Altmış, "Bir gün eşimle birlikte Malatya'daki şehitliği ziyaret ettik. Dua ettikten sonra bana şakayla karışık, 'Bir gün beni de buraya getirirsiniz ve ziyaret edersiniz' dedi. Çok üzülmüş ve kızmıştım. Söylediğinde haklı çıktı. Şu anda ebedi istirahatgahı Malatya Polis Şehitliği oldu. Üzüntümüz çok ama tesellimiz de büyük. Çünkü vatanı için şehit oldu. Çocuklarım, onun isminin yaşatılmasını çok istiyordu. Sağ olsun Doğan müdürüm bizi kırmadı. Şırnak'tan eşimin gelmesini bekliyordum, nasip olmadı ancak bize böyle bir gurur yaşattı. Allah ondan razı olsun" dedi.
"BABAM GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"
Şehidin kızı Zeynep Altmış ise, "Babam şehit olduğu gün evden, 'Babam gitti, bir daha geri dönmeyecek' diyerek çıkmıştım. Şimdi kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi. Bu büyük bir onur ve gurur bizim için. Babam eve gelmese de onun aracının gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.