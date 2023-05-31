Şehit kızından duygulandıran söz: Babam görevine devam ediyor

GURUR YAŞATTI

Eşiyle gurur duyduğunu kaydeden Özlem Altmış, "Bir gün eşimle birlikte Malatya'daki şehitliği ziyaret ettik. Dua ettikten sonra bana şakayla karışık, 'Bir gün beni de buraya getirirsiniz ve ziyaret edersiniz' dedi. Çok üzülmüş ve kızmıştım. Söylediğinde haklı çıktı. Şu anda ebedi istirahatgahı Malatya Polis Şehitliği oldu. Üzüntümüz çok ama tesellimiz de büyük. Çünkü vatanı için şehit oldu. Çocuklarım, onun isminin yaşatılmasını çok istiyordu. Sağ olsun Doğan müdürüm bizi kırmadı. Şırnak'tan eşimin gelmesini bekliyordum, nasip olmadı ancak bize böyle bir gurur yaşattı. Allah ondan razı olsun" dedi.