Şehit kızından Pençe Kılıç operasyonuna tam destek: "Babam ve mazlumların kanı yerde kalmayacak"

Terör örgütü PKK'ya yönelik 2019-2021 yıllarında yapılan Pençe Operasyonları ile Hakurk, Sinat-Haftanin, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerinde teröristler etkisiz hale getirildi. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından yeni bir harekat bekleniyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri, hazırladığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı planını Endonezya dönüşü uçakta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Başkomutan Erdoğan'n "vurun" talimatıyla birlikte üslerinde konuşlu bulunan F-16'lar belirlenen hedefleri vurmak için havalandı. TSK'nın, "Hesap zamanı!" diyerek duyurduğu "Pençe-Kılıç" harekatında 89 hedef imha edildi. Kobani de ilk kez vurulduğu operasyonla, bundan sonra asıl hedefin Suriye'deki terör merkezleri olacağının da mesajı verildi.

TSK'nın 2019 yılında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'lıların Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası hissettiklerini ve düzenlenen Pençe Kılıç operasyonu hakkındaki düşüncelerini SABAH'a anlattı.

"YETER" DİYE HAYKIRMAK İSTEDİM

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası aynı acıyı en derinden bir kez daha hissettiğini anlatan şehit kızı Gülay, "Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Taksim'de yapılan bir terör saldırısında 6 vatandaşımızı daha kaybettik. Taksim patlaması sonucu şehit olan Adem, Mukaddes Topkara çiftini düşünün ve ardında kalan 2 yaşındaki Eliz bebeği, ya babasının ellerinden tutup cennete giden Ecrin'i, hayallerinde uçurtma uçuran Yağmur Uçar'ı. Ben o acıyı onlarla bir kez daha en derinden hissettim. 2 gün boyunca uyuyamadım. Kardeşimi arayıp annemin televizyon izlememesi için uyarılarda bulundum. Haykırmak istedim "Yeter" diye sesim ne kadar duyulur bilemedim" dedi.

GERLİOĞLU'NUN BABASI 'KANLI BİR ÖRGÜTE DESTEK VEREN' BİRİ OLARAK YAZILACAK

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'nun İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden attığı '2015 travmaları' gündem oldu. Demir'in o gün sosyal medya üzerinden yaşananları şöyle anlattı: "HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası Salih Gergerlioğlu sosyal medya hesabından '2015 travmaları..' şeklinde paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine bende karşılık olarak 'O travmaları biz yaşadık, bizlerin evine bombalar yerleştirilip göçe zorlandık, bizlerin babası bombalar altında can verdi. Bize bunu yaşatanlar ile onlara destek atanlarda işte böyle dalga geçip tweeter'da acılarımızla alay ettiler' yazımla birlikte kendisini etiketleyerek gönderdim. Karşılığında ise Gergerlioğlu, 'Ne saçmalıyorsunuz siz ya?' şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine "Tarih babamı üç genci kurtarırken şehit edilmesini yazmayacak belki, yeni nesiller hatırlayamayacak bu ve buna benzer katliamları. Varsın hatırlamasınlar, bir gün mazlumların hikâyesi yazılırken Salih Gergerlioğlu'nun babası 'kanlı bir örgüte destek veren' biri olarak yazılacak" diyerek gerekli cevabı kendine ilettim. Madem o da babası da insan hakları savunucusu neden bunca sivil katledilirken susuyorlar. Ölümleri bile yarıştırıyorlar. O babasını savunurken güzel de ben babam gibi mazlumları savunurken saçmalamış oluyorum. Haftaya doğum günüm. Ben doğduğumda babam beni ilk kucağına aldığında ne hissetti bilmiyorum ama ben babamı son kez kollarıma aldığım anı asla unutamıyorum." PKK'nın 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşattıklarına şahit olduğunu aktaran Demir, "24 saat bile geçmemişken, böylesine bir acı olayı kendi kötü siyasi emellerine alet etmeye çalıştılar. '2015'in tekrarı gibi' diye yorum yaptılar. Hatırlayalım bakalım 2015 yılında neler yaşandı. Yaşadığımız evlerin altına bombalar yerleştirip, bizleri yerimizden yurdumuzdan göçe zorlayan kimdi, kimlerdi? Evimizi, çatımızı başımıza yıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda bırakın yaşayacak bir ev hatırlayacak bir anı bırakmadılar. Hafızamızda kanlı eylemleri dışında başka bir şey değiller" dedi.

BABAM VE MAZLUMLARIN KANI YERDE KALMAYACAK

TSK'nın başlatmış olduğu Pençe Kılıç harekâtının yerinde olduğunu mazlumların kanının yerde kalmayacağını dile getiren Demir, şunları aktardı: "TSK'nın Pençe Kılıç haberi ile bundan üç sene öncesine, bir sınır ötesi operasyon sırasında canımın canı babamı şehit verdiğim o saatlere gittim. Kahraman askerlerimizin günlerce devam eden bir mücadelesinden sonra PKK'nın Suriye kolu YPG'nin bir saldırısı sonucu babamla beraber 7 vatandaşımızı kaybetmiştik. Pençe Kılıç operasyonu başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK'lı teröristler Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. 7 polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandığını bilgisi aldığı an babamı şehit verdiğim gün aklıma geldi. Allah ailelerine bağışlasın, dualarımız onlarla. Ayn El Arap dediğimiz bölge yani Kobani halen YPG 'nin kontrolünde. Buradan da başta Kobani olayları olmak üzere Türkiye'ye karşı birçok saldırı oldu. TSK oradaki terör yapılanmalarını temizlemek için elbette bir operasyon düzenleyecek. Sadece orası değil terörün olduğu her yerin temizlenmesi gerekiyor. Pençe Kılıç operasyonuyla birlikte İstiklal Caddesinde şehit düşenlerle birlikte babam ve binlerce mazlumun kanı yerde kalmayacak."

PKK VE HDP KÜRT HALKIN KADERİNİ BELİRLEYEMEZ

PKK ve siyasi kolu HDP'nin Kürk halkının kaderini belirlemeyeceğinin altına çizen Demir, "PKK, kendinden olmayan Kürtleri çok iyi öldürür. Öldürdükleri Kürtlerin ne olması gerektiğine neden PKK ve siyasi kolu HDP karar veriyor? Kürtlerin seçme hakkına PKK ve HDP karar veremez. HDP, Kürtleri marjinal Türk Solu fraksiyonlarına teslim etmeyi de çok iyi biliyor. Neden biz Kürtlerin kaderi, Kürt olmayan dilimizi kültürümüzü bilmeyen, villalarda viskisini yudumların elinde olsun ki? 40 yıldır tek adama itaat eden PKK ve HDP çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Tek Adam Rejimi' diyor. Demokrasiyi, Hak ve Özgürlüklerini savunduklarını iddia edenler 40 yıldır aynı adamlar ile bu terör yapılanmasını yürütüyor, siz Kandil MYK'sının en son ne zaman değiştiğini gördünüz?" şeklinde konuştu.