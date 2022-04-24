Haberler Yaşam Haberleri Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat'a acı veda!
Giriş Tarihi: 24.4.2022 13:20 Son Güncelleme: 24.4.2022 13:52

Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat'a acı veda!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat’a acı veda!

İstanbul Fatih’te gece saatlerinde takibine aldıkları bir şüphelinin taşlı saldırısına uğrayan 27 yıllık polis memuru Zafer Mat başına aldığı darbeyle yere düşerek şehit oldu. 48 yaşındaki Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehidin tabutuna sarılan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye feryat ederken küçük kızı da gözyaşlarına boğuldu. Mat’ın naaşı, törenin ardından memleketi Yozgat’a gönderilecek.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray'da gece 02.30 sıralarında bir şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada yaralanarak şehit düşen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene şehidin eşi, 7 yaşındaki kızı ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM SEVGİLİM"
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşmasının ardından şehidin eşi ve 7 yaşındaki kızı al bayrağa sarılı tabuta gözyaşlarını akıttı. Şehidin tabutu başında ağlayan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye haykırması ise yürekleri dağladı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit polisin naaşı, Vatan'daki uğurlama töreninin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü'nde pazartesi günü toprağa verilecek.

Şehit polis memuru Mat, dün gece saatlerinde Fatih Ayvansaray'a bağlı Rifai Sokak'ta bir apartmanın yüksek girişinde bulunduğu sırada bir şüphelinin taşlı saldırısına uğradı. Mat, başına aldığı darbenin ardından bulunduğu yüksek noktadan yere düşerek ağır yaralandı. Meslektaşlarının ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Mat, yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

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Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat'a acı veda!
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