Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat’a acı veda!

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM SEVGİLİM"

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşmasının ardından şehidin eşi ve 7 yaşındaki kızı al bayrağa sarılı tabuta gözyaşlarını akıttı. Şehidin tabutu başında ağlayan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye haykırması ise yürekleri dağladı.