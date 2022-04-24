Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat’a acı veda!

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray'da gece 02.30 sıralarında bir şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada yaralanarak şehit düşen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Törene şehidin eşi, 7 yaşındaki kızı ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit polisin naaşı, Vatan'daki uğurlama töreninin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü'nde pazartesi günü toprağa verilecek.
Şehit polis memuru Mat, dün gece saatlerinde Fatih Ayvansaray'a bağlı Rifai Sokak'ta bir apartmanın yüksek girişinde bulunduğu sırada bir şüphelinin taşlı saldırısına uğradı. Mat, başına aldığı darbenin ardından bulunduğu yüksek noktadan yere düşerek ağır yaralandı. Meslektaşlarının ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Mat, yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.