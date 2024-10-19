Şehit komutan Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi İstanbul'da da gıyabi cenaze namazı için vatandaşlar Fatih Camiinde toplandı.

Fatih Camiinde kılınan ikindi namazı sorasında camii avlusunda toplanan binlerce insan Gazze Dayanışma Platformu önderliğinde "Düşmana karşı ön safta savaşıp şehit düşen komutan şahadetin mübarek olsun " yazılı pankartla yürüyüş gerçekleştirdi.Fatih camiinden çıkan binlerce insan tekbir ve sloganlar eşliğinde Saraçhane Parkına kadar yürüdü. Saraçhane parkına gelen binlerce kişi İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Gıyabi Cenaze namazı sonrasında Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Gazeteci yazar Kenan Alpay, "Filistin mücadelesi kayıplara rağmen ileriye atılan adımdır. Aksa tufanını gerçekleştiren Yahya Sinvar'a düzenlenen saldırı büyük hüzün vermiştir. Bütün insanlara cesaret nedir sorusunun cevabını vermiştir. İsrail Gazzenin altını üstüne geçtirdiği halde karşısında teslim olan insan bulamıyor. Bu kanserli hücre olan İsrail bu coğrafyadan sökülüp atılacaktır. Gazzede yaşananlar bizim için hüzün kaynağıdır fakat rabbim sabredenleri zafere ulaştıracaktır" dedi.