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Giriş Tarihi: 7.4.2023 15:23 Son Güncelleme: 7.4.2023 16:55

Şehit madenci gözyaşlarında uğurlandı

14 Ekim 2022 günü TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen patlamada ağır yaralanarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve173 gün yaşamını yitiren 38 yaşındaki Madenci Ayhan Akgül Amasra ilçesi Çanakçılar köyünde toprağa cverildi. Böylece maden kazasında yaşamını yitiren madenci sayısı 43'e yükseldi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Şehit madenci gözyaşlarında uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen grizu faciasında ağır yaralanan ve 173 gündür İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken kurtarılamayarak 5 Nisan 2023 tarihinde hayatını kaybeden maden işçisi Ayhan Akgül, son yolculuğa gözyaşları arasında uğurlandı.Bartın'ın Amasra İlçesi Çanakçılar Köyü'nde bulunan Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çanakçılar Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Madenci Akgül'ün cenaze törenine Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kd. Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Amasra Müessese Müdürü Ümit Değirmenci, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, GMİS'e bağlı Amasra Şubesi ile GMİS'e bağlı diğer şubelerin şube başkan ve yöneticileri, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, ailesi, yakınları, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Bartın'ın Amasra İlçesine bağlı Çanakçılar köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 2012 yılında TTK Amasra Müessesesi'nde Mekanizasyon İşçisi olarak çalışmaya başlayan Ayhan Akgül (38), evli ve iki çocuk babasıydı. Akgül'ün hayatını kaybetmesiyle Amasra Maden Kazası'nda şehit olan madenci sayısı 43'e yükseldi.

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Şehit madenci gözyaşlarında uğurlandı
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