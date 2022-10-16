Haberler Yaşam Haberleri Şehit madencinin annesinden yürekleri burkan veda: “Bu acıya nasıl dayanılır”
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:51 Son Güncelleme: 16.10.2022 15:25

Şehit madencinin annesinden yürekleri burkan veda: “Bu acıya nasıl dayanılır”

Amasra’daki maden ocağı patlamasında şehit olan maden işçileri Şaban Yıldırım, Okan Akgül ve Mehmet Bulut’un cenazeleri toprağa verildi. Şehit işçilerden Mehmet Bulut’un annesinin oğluna son vedası yürekleri burktu. Anne Nebile Bulut oğluna son kez el sallayarak, “Herkesi bırakıp gitti, bu acıya nasıl dayanılır” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Şehit madencinin annesinden yürekleri burkan veda: “Bu acıya nasıl dayanılır”

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madenci yaralandı. Şehit olan maden işçilerinin cenazeleri defnedilmeye devam ediyor.

Maden ocağı patlamasında şehit olan maden işçileri Şaban Yıldırım, Okan Akgül ve Mehmet Bulut'un cenaze namazları Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kılındı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze öncesinde aileler tabutlara sarılarak şehitlere veda etti. Şehit maden işçilerinin yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, vedalar yürek burktu.

ACILI ANNENİN FERYADI, "BU ACIYA NASIL DAYANILIR"

Namazın ardından Mehmet Bulut'un annesi Nebile Bulut ise, tabut cenaze arabasına bindirilirken, "Bırakıp gitti, her şeyi, herkesi bıraktı gitti. Bu acıya nasıl dayanılır" diyerek acısını dile getirdi. Anne Nebile Bulut'un oğluna son kez el sallaması ise yürekleri dağladı.

Namazın ardından cenazeler Ahatlar Köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, şehitler aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunanistan'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
Son Dakika: O sözleri yürekleri sızlattı: "Ben bu acıya dayanamam" Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen genç...
SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de korkutan rezidans yangını: Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
İstanbul Havalimanı yolunda kaza: Hostesleri taşıyan araç bariyerlere saplandı!
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit madencinin annesinden yürekleri burkan veda: “Bu acıya nasıl dayanılır”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA