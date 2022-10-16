Şehit madencinin annesinden yürekleri burkan veda: “Bu acıya nasıl dayanılır”

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madenci yaralandı. Şehit olan maden işçilerinin cenazeleri defnedilmeye devam ediyor.

Maden ocağı patlamasında şehit olan maden işçileri Şaban Yıldırım, Okan Akgül ve Mehmet Bulut'un cenaze namazları Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kılındı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze öncesinde aileler tabutlara sarılarak şehitlere veda etti. Şehit maden işçilerinin yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, vedalar yürek burktu.

ACILI ANNENİN FERYADI, "BU ACIYA NASIL DAYANILIR"

Namazın ardından Mehmet Bulut'un annesi Nebile Bulut ise, tabut cenaze arabasına bindirilirken, "Bırakıp gitti, her şeyi, herkesi bıraktı gitti. Bu acıya nasıl dayanılır" diyerek acısını dile getirdi. Anne Nebile Bulut'un oğluna son kez el sallaması ise yürekleri dağladı.

Namazın ardından cenazeler Ahatlar Köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, şehitler aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.