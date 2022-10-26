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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Şehit madencinin ismi yeni doğan çocuğuna verildi

Şehit madencinin ismi yeni doğan çocuğuna verildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Maden işçisinin eşi Elif Ayvaz, gazetecilere, eşinin bir rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük raporunun ardından patlamanın yaşandığı gün işe gittiğini, patlamayı televizyondan öğrendiğini söyledi. İlk etapta kendisine önemli bir durum olmadığını söylediklerini, ardından grizu patlaması olduğunu öğrendiklerini belirten Ayvaz, "Eşim, patlamanın yaşandığı gün mesaiden çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacaktı, onu bekliyorduk" dedi. Eşinin, doğacak çocuğuna "Sungur" ismini koymak istediğini, eşini kaybettikten sonra kendilerini ziyaret eden Erdoğan'ın ise "Çocuğun ismini babasının ismi Selçuk koyun" dediğini belirten anne Ayvaz, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Hem onun istediği hem de eşimin adını koyduk ve 'Sungur Selçuk' ismini verdik. Çocuğumun babasıyla hiçbir hatırası yok, baba kokusu yok. Bu içimi acıtıyor."

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Şehit madencinin ismi yeni doğan çocuğuna verildi
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