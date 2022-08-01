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Giriş Tarihi: 1.8.2022 17:27 Son Güncelleme: 1.8.2022 19:18

Şehit Mert Otal için 7 yemeği düzenlendi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şehadetinin üzerinden yedi gün geçen Mert Otal için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şehit Mert Otal için 7 yemeği düzenlendi

Keskin ilçesinde düzenlenen anma programına Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kaymakam Tunahan Çil, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'da katıldı.

Şehit Tnk.Söz.Er Mert Otal, 26 Ağustos 2022 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu, Şehit Mert Otal'ın babası Suat Otal ve ailesine taziye dileklerinde bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

Daha sonra, tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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Şehit Mert Otal için 7 yemeği düzenlendi
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