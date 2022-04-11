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Giriş Tarihi: 11.4.2022 11:22 Son Güncelleme: 11.4.2022 11:23

Şehit mezarında duygusal buluşma

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Şehit mezarında duygusal buluşma

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Niğde’ye giden 7 silah arkadaşı, 28 yıl önce şehit düşen arkadaşları Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan 7 silah arkadaşı, 28 yıl önce şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki mezarını ve ailesini ziyaret etti. Ziyarete Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak da katılırken, şehidin annesi Cemile Keskin oğlunun mezar taşını öpüp, "Ciğerim yanıyor kuzum" diyerek ağladı.

28 YIL SONRA ZİYARET

Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin, 1994 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini yaparken, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düştü. Aradan geçen 28 yılın ardından bazı silah arkadaşları şehit Keskin'i unutmadı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 7 silah arkadaşı ve Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, şehidin Yakacak köyündeki mezarını ve ailesini ziyaret etti. Şehidin arkadaşları ilk olarak baba Ahmet ve annesi Cemile Keskin'i evlerinde, ardından da şehitlikte Aşir Keskin'in mezarını ziyaret etti.

"CİĞERİM YANIYOR KUZUM"

Şehidin mezarı başında ise duygusal anlar yaşandı. Oğlunun mezar taşına sarılan anne Cemile Keskin, "Ciğerim yanıyor kuzum. Şehit dağlarına kurban ettiğim kuzum. Şimdi ben ne yapayım?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin silah arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

"ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE EVLAT OLMAYA GELDİK"

Ziyarete Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden katılan Turan Eğilmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 5. Komando Taburu'nda 1994 yılında Aşir Keskin ile birlikte askerlik yaptıklarını söyledi. Diğer arkadaşlarıyla bir araya gelip bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Eğilmez, "Canımızı, ciğerimizi, kardeşimizi ziyaret etmek için buraya geldik. Aşir'imizin annesine, babasına evlat olmaya geldik. Allah vatan, bayrak, din, iman, insanlar için şehit olanlara gani gani rahmet eylesin" dedi.

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Şehit mezarında duygusal buluşma
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