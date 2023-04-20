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Giriş Tarihi: 20.4.2023 18:12 Son Güncelleme: 20.4.2023 18:23

Şehit Musa Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kazaya müdahale edip, trafiği yönlendirirken iki otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Şehit Musa Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipte bulunan Elazığlı polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. 53 Yaşındaki 6 Çocuk babası Elazığlı Polis Memuru Keskin için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Keskin'in naaşı Elazığ'a gönderildi.

Keskin'in cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, protokol üyeleri, şehidin ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip Molla Bahri Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Harput Polis Şehitliğine defnedildi.

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Şehit Musa Keskin son yolculuğuna uğurlandı
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