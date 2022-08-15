Şehit Musa Saydam, dualarla kabri başında anıldı

Programda Dernek Başkanı Rıfat Öcal tarafından Şehit Musa Saydam hakkında misafirler bilgilendirildi. Öcal, "Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam; 03.06.1976 tarihinde ilimizde dünyaya gelmiş, Habip ve Elfat çiftinin 4 çocuğundan birisidir. Şehidimiz, İlk ve orta öğrenimini Balışeyh ilçesinde Lise öğrenimini Açık lisede tamamlamış, 2000 yılında Siirt Jandarma Özel Harekât Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. 2007-2009 yıllarında Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmıştır. Bekar ve iki çocuk babası olan Şehidimiz düzenlenen Askeri törenle Kırıkkale Nur Cami'den kaldırılarak Balışeyh ilçesi Akçakavak köy mezarlığına defnedilmiştir. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi olarak Şehidimiz Musa Saydam kardeşimizi şahadetinin 7.yılında bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün Şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, Saydam ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.