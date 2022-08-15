Şehit Musa Saydam, dualarla kabri başında anıldı

2009 tarihiden itibaren de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken 15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi sınırlarında pkklı teröristler tarafından daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam, kabri başında dualar eşliğinde anıldı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ve şehit Saydam'ın ailesi tarafından düzenlenen programla şehit Musa Saydam şahadetinin 7'nci yılında dualar eşliğinde kabri başında anıldı. Anma programı, Balışeyh İlçesi Akçakavak köy mezarlığındaki şehidin kabri başında Şehit Cengiz Topel Cami İmam Hatibi Abdullah Tekin tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla başladı.
Programda Dernek Başkanı Rıfat Öcal tarafından Şehit Musa Saydam hakkında misafirler bilgilendirildi. Öcal, "Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam; 03.06.1976 tarihinde ilimizde dünyaya gelmiş, Habip ve Elfat çiftinin 4 çocuğundan birisidir. Şehidimiz, İlk ve orta öğrenimini Balışeyh ilçesinde Lise öğrenimini Açık lisede tamamlamış, 2000 yılında Siirt Jandarma Özel Harekât Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. 2007-2009 yıllarında Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmıştır. Bekar ve iki çocuk babası olan Şehidimiz düzenlenen Askeri törenle Kırıkkale Nur Cami'den kaldırılarak Balışeyh ilçesi Akçakavak köy mezarlığına defnedilmiştir. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi olarak Şehidimiz Musa Saydam kardeşimizi şahadetinin 7.yılında bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün Şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, Saydam ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.