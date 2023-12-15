Haberler Yaşam Haberleri Şehit Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi memleketi Adana'ya uğurlandı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:05 Son Güncelleme: 15.12.2023 14:14

Şehit Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi memleketi Adana'ya uğurlandı

Bitlis'te görev yaptığı birliğin yemekhanesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Şehit Mustafa Fatih Yetişen’in cenazesi memleketi Adana’ya uğurlandı

Bitlis Merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Yetişen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

Törene, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Bitlis Belediye Başkan Yarımcısı İbrahim Aslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, 10. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişi okundu. Cenaze namazının kılınmasından sonrası dualar okundu. Duaların ardından Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze aracıyla Muş'a götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla Adana'ya uğurlandı.

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Şehit Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi memleketi Adana'ya uğurlandı
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