Şehit Necmettin Keleş adı ortaokula verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 12 Ağustos 1986 tarihinde şehit olan ve Kayseri'nin ilk terör şehidi olan Necmettin Keleş'in ismi Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu'na verildi. Şehit Necmettin Keleş'in adının ortaokula verilmesi törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşan ile rektörler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve şehidin ailesi katıldı.

NECMETTİN KELEŞ KAYSERİ'NİN GURURUDUR

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Necmettin Keleş'in Kayseri'nin en büyük gurur kaynaklarından birisi olduğunu belirterek; "Bize birçok kahraman gösterdiler. Bizim gerçek kahramanımız Necmettin Keleş'tir ve silah arkadaşlarıdır. Necmettin Keleş gibi bir kahramanın adını taşıyan okulda okuyan kıymetli çocuklarımız; Necmettin Keleş kendi canını sizin için, bizim için adayan bir kahramandır. Artık sorumluluğunuz daha fazla. Sizinle beraber Necmettin Keleş ömür boyu yaşayacak. Bu isme layık olacaksınız." dedi.

Şehidimizin anne ve babasını ziyaret ettiğini belirten Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, "Erol amcamız ve Nuriye annemizi 01 Ocak 2024 tarihinde ziyaret ettiğim de ağızlarından tek bir söz duydum. Evlatlarının şehit olduğu günden bugüne kadar, 1986 yılından beri "Vatan Sağolsun" cümlesinden başka bir şey söylemediler. Bende ailemizi ziyaret ettiğim de bu okula şehidimizin isminin verileceği sözünü vermiştim. Haklarınızı bizlere helal ediniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Şehit Necmettin Keleş Ortaokulu ve Şehit Köşesi'nin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından sınıfları gezen Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.