Şehit Necmettin öğretmen mezarı başında anıldı

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 6.yılında kabri başında anıldı.

23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen törende, kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de aileye taziyelerini ilettiğini belirterek, "Şehit Necmettin Yılmaz öğretmenimizin şehadete erişinin 6'ıncı yılında mezarı başında onu anıyoruz. Şehidimize rahmet diliyoruz, şehidimizle birlikte bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in değerli ailemize selamlarını, iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini de iletmeyi bir borç biliyoruz." şeklinde konuştu.

Şehit Necmettin öğretmenin, Tek derdi ve çabasının milletimizin aydınlanması olduğunu söyleyen Vali Taşbilek, "Üzüntümüz, acımız elbette ki büyük ama biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti dünyanın da bildiği üzere çok büyük ve çok kudretli. Şehit ailelerimizin acısını dindirmeye, hafifletmeye yetecek kudrette. Devletimiz yurt içinde ve yurt dışında bütün terörist faaliyetleri imha etti ve etmeye devam ediyor. Gerek Necmettin öğretmenimize gerek Aybüke Yalçın öğretmenimize ve milletimizin birliği, beraberliği uğruna gözünü kırpmayan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

Selda Fırat/ Sabah