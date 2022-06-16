Haberler Yaşam Haberleri Şehit Necmettin Öğretmen'in babasından duygulandıran paylaşım
Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:37

Şehit Necmettin Öğretmen'in babasından duygulandıran paylaşım

Şehit Necmettin Öğretmen’in babasından duygulandıran paylaşım

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın (23) babası Hamit Yılmaz, oğlunun kaçırıldığı günün yıl dönümünde "Ruhun şad olsun evladım" paylaşımı yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Şehit Yılmaz'ın kaçırıldığı günün yıl dönümünde babası Hamit Yılmaz, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yılmaz, paylaşımında, "16.06.2017 seneidevriyesi. Ruhun şad olsun evladım" ifadelerini kullandı.

'BABALAR GÜNÜ'NE BURUK GİRECEĞİM'

Paylaşım sonrası DHA muhabirine duygularını anlatan Hamit Yılmaz, oğlunun kaçırıldığı günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, "Oğlum kaçırıldıktan sonra 27 gün aranmıştı. 16 Temmuz tarihinde ise memleketi Gümüşhane'ye defnettik. Bir baba olarak, bütün şehit babaları gibi böyle bir evladı bize bağışladığı için Rabbimize hamdüsenalar ediyoruz. Oğlumun kaderi böyleymiş. Rabbimize tevekkül etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve vatanımızın çeşitli yerlerinde görev yapan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz. Necmettinlerin adımları, askerlerimizle birlikte ilerliyor" dedi.

Babalar Günü'ne de çok buruk gireceğini ifade eden Yılmaz, "Oğlumu ilim yolunda yetiştirdik. O da ilim ve peygamberimizin yolunda Gümüşhane'den Urfa'ya gitti. Urfa'daki evlatlarımıza vatan sevgimizi aşılamak istedi. Maalesef hayatı asalaklar tarafından alıkoyularak şehit edildi. Rabbim bizlere ve tüm şehit ailelerine sabır eylesin" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KAZANANI: Survivor All Star araba ödülünü kazanan yarışmacı kim oldu?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SURVIVOR'DA ARABA ÖDÜLÜ LEXUS NX 350h sahibini buldu! 2022 Aracın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi! Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oldu! Dünya ABD'ye kilitlendi: Fed toplantısı sonrası 1994'den beri ilk yaşandı
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni açıklama geldi: Bakanlık kamuoyuna paylaşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Necmettin Öğretmen'in babasından duygulandıran paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA