Şehit Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü

Tunceli'de 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Şehit öğretmenin memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan ailesi, onun yokluğunda dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü yine derin bir hüzünle karşıladı. Oğlunun hem öğrencilerine bağlılığıyla hem de mesleğine duyduğu aşkla hatırlandığını belirten baba Hamit Yılmaz, evlatlarının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERİNİ DAHA PARLAK YARINLARA HAZIRLAMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ"

Baba Hamit Yılmaz, oğlunun eğitim aşkını ve görev bilincini şu sözlerle ifade etti: "Necmettin öğretmensiz geçirdiğimiz dokuzuncu yıldayız. Hayatı boyunca sadece bir kez Öğretmenler Günü kutlayabildi. Henüz sekiz aylık öğretmendi, öğrencilerinin gözlerinde bir ışık yakmak için büyük bir gayret gösteriyordu. Oradaki çocuklara daha müreffeh bir gelecek hazırlamak, onların dünyasını güzelleştirmek için çabaladı. Ancak bu çabası teröristlerin hoşuna gitmedi. Tunceli'de yolunu kesip alıkoydular ve evladımızı şehit ettiler." Yılmaz, Necmettin Yılmaz'ın mesleğine duyduğu saygıyı ve öğrencilerine olan sevgisini hatırlatarak, "Bu vesileyle başta şehit öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Onlar toplumun geleceğini inşa eden en kutsal görevlerden birini yerine getiriyor" dedi.

Acılarının yıllar geçse de hafiflemediğini dile getiren Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah bize böyle bir evlat nasip ettiği için hamdolsun. Necmettin'siz geçen bu dokuz yılda bizim için hiçbir şey değişmedi; aynı acı, aynı sızı devam ediyor. Ancak aziz milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelip kabristanı ziyaret ediyor, dua ediyor, mektuplar bırakıyor, telefon açıyor. Muş'tan, Van'dan, Hakkari'den, Tunceli'den, Diyarbakır'dan… Daha sayamadığım birçok yerden ilgilerini eksik etmediler. Necmettin'in ailesi olarak herkese kalpten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki böyle bir milletin fertleriyiz."

ADI ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı, Türkiye'nin çeşitli illerindeki okullara, kütüphanelere ve eğitim projelerine verilerek yaşatılmaya devam ediyor. Eğitim camiası ve vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Yılmaz'ı anmayı sürdürüyor.