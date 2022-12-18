Şehit oğlu adına cami ve Kur’an kursu yaptıran annenin duygu yüklü sözleri

- "Ben Erhan olmadan parayı ne yapacağım"

Anne Güzel Çiyapul, AA muhabirine, oğlunun düğününe 2 ay kala şehit olduğunu hatırlattı.

Oğlunun şehit olmasından dolayı gururlu olduğunu vurgulayan Çiyapul, "Ben 'Erhan olmadan parayı ne yapacağım' diye düşündüm. 'Ev yapalım' dediler, istemedim. 'Erhan'ıma Kur'an kursu, cami yapın' dedim, Allah razı olsun destek verdiler. Erhan'ımın tazminatını yatırdım, zaten o para yenilmez ki o kan parasıdır, benim evladımın değeri o para değildi, değeri şehit olmaktı ve şehit oldu. Bu bana büyük bir gururdur. Erhan'ım için ayakta duracağım." diye konuştu.

Oğlunun şehit olacağını daha önce rüyasında gördüğünü söyleyen Çiyapul, " 'Erhan'ım gitme' diyordum, 'anne sen çok korkaksın' diyordu. 'Ben şehit olacağım, seni şehit annesi edeceğim' diyordu. 'Ben gitmesem, Hasan gitmese, Hüseyin gitmese bu vatanın hali nasıl olur' diyordu." ifadelerini kullandı.

Abla Dilek Çiyapul ise annesi ve kardeşleriyle karar alıp kurdukları dernek üzerinden hayratı tamamladıklarını belirtti.

Süreç boyunca iş insanlarından, vatandaşlardan ve devlet erkanından büyük destek aldıklarından bahseden Çiyapul, şunları söyledi:

"Şehitlik çok büyük bir mertebe. Onun acısıyla da kalkıp bir memuriyete gidip masa başında oturamazdım, içimden gelmezdi. Harıl harıl KPSS çalıştık, güzel puanlar aldık, inşallah bu yıl atanmayı da bekliyoruz. Biz Kürt kökenli bir aileyiz. Çok sıkıştığımız durumlar oldu, 8 kardeşiz hepimiz okuduk, üniversite mezunu olduk. Devletin kapısını ne zaman çaldıysak hiç eli boş dönmedik, onların sayesinde okuduk."