Şehit oğluna unutulmayacak sürpriz

Hakkâri'de devriye görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ergün'ün (29) ismini taşıyan oğlu Ali Ergün'e Konya Emniyeti tarafından doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Şehit babasını hiç görmeyen küçük Ali otobüsle şehir turu atarak unutulmaz anlar yaşadı. 12 Şubat 2018 yılında Hakkari Yüksekova'da devriye görevi yaptığı esnada meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ergün ile aynı ismi taşıyan oğlu Ali Ergün, 7 yaşına girdi. 23 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine dile getirdiği küçük dileği, anlamlı bir doğum günü sürpriziyle gerçeğe dönüştü. Konya'daki bir otobüs firmasının desteğiyle, trafik ve şahin ekiplerinin öncülüğünde, Ali'nin gülümsemesine eşlik eden bir otobüs turu gerçekleştirildi. Anıt Meydanı, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana güzergâhında yapılan bu özel tur, herkesin kalbine dokundu. Şehit babasını hiç görmeyen küçük Ali unutulmaz anlar yaşadı.