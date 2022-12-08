Şehit oğlunun maaşıyla 10 çocuğa burs veriyor





Bununla da yetinmeyen Harun Düzgün, şehit oğlundan bağlanan maaşla, aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu 10 öğrenciye burs sağlanıyor. Bunun kendisini mutlu ettiğini belirten baba Düzgün, "Herhangi bir beklentim yok. Allah rızası için yapıyorum. Oğlumuzun için bir Allah razı olsun desinler yeter" ifadelerini kullandı.