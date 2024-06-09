Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’daki kabri başında anıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmancık Şehitliği'nde Aybüke öğretmen için düzenlenen anma programına katıldı. Şehit Aybüke öğretmenin mezarı başında annesi Zehra Yalçın, babası Sadık Yalçın ve kardeşi Aybar Yalçın ile birlikte dua eden Bakan Tekin, daha sonra şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

2016 yılında PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ bir kalkışmada milletin karşı çıkışıyla başarısız olunca 2017'de bu sefer diğer kardeş PKK devreye sokuldu şeklinde konuşan Bakan Tekin; "2017 Haziran ayını anımsayacak olursak PKK'nın sivillere yönelik özellikle eğitim camiasını yakından ilgilendiren hem okullarımıza yönelik saldırıları hem de öğretmenlerimize yönelik saldırılarıyla hatırladığımız bir yıldır. Sadece öğretmenlerimiz değil, yine aynı yıl içerisinde siyasi partilerin ilçe başkanlarına hatta yol yapım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bütün sivillere yönelik topluca hain saldırıların yapıldığı bir dönemdi. Bu esnada biz iki öğretmen, iki değerli kardeşimizi, iki çok sevgili meslektaşımızı kaybettik. Bir tanesi bugün burada anmak için ailesiyle birlikte bulunduğumuz Aybüke öğretmenimiz. Diğeri de aynı tarihlerde yine kaçırılıp sonra da şehit edilen Necmettin öğretmenimiz. Onun da önümüzdeki hafta şehadet yıl dönümü" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak birincil görevimiz bu ülkeye sahip çıkacak değerlerine sahip çıkacak ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Tekin konuşmasına şöyle devam etti: Terör örgütlerinin hiçbiri bizim bu azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yetiştirmek için yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenleri yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu vesileyle başta Sadık Bey olmak üzere bütün şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu ülkeyi bize vatan kılan başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha hayırla, şükranla ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

Anma programına Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı.