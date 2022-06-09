Haberler Yaşam Haberleri Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı
Giriş Tarihi: 9.6.2022 14:50 Son Güncelleme: 9.6.2022 15:15

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk İlçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın Çorum'un Osmancık İlçesinde kabri başında anıldı. Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, kızının kabri başında yaptığı açıklamada, renkli bir kişiliğe sahip olan kızının hep 'farklı biri olacağım' dediğini ve ulaştığı şehitlikle gerçekten farklı biri olduğunu söyledi.

İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk İlçesinde daha 7 aylık öğretmenken öğrencilerine karne dağıtımından döndüğü sırada belediye başkanının aracına PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şahadetinin 5. yılında anıldı. Aybüke öğretmeninin Çorum'un Osmancık İlçesindeki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine annesi Zehra babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

"ŞİMDİ KIZIMI HERKES TANIYOR"

Kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilen Şehir Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarı da çiçeklerle donatıldı. Kızı anma töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Zehra Yalçın, kızının hep farklı biri olmak istediğini belirterek; "Aybüke çok renkli bir kişilikti. hep ben çok farklı biri olacağım derdi. Dediği gibi de oldu. Kızım şehit oldu ve artık onu tanımayan yok. Şehitlik kızıma çok yakıştı. Acısı çok büyük ve her yıl daha da artıyor. Mevlam kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.

MİLLET OLARAK KENETLENELİM"

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ise; "Tarih boyunca millet olarak bir çok sınavdan geçtik. Emperyalist ülkeler bizimle uğraştı ve uğraşmaya devam edecek. Ülkemizin b.aşında çıban olarak niteleyebileceğimiz bir terör örgütü var. Ama Türk milleti genlerinin gereği neyse onu her zaman göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devleti idare edenlere görevlerinde başarılar diliyorum. Muhalefet partilerine, kırmızı çizgili olan hariç, Allah hayırlı görevler versin. Bizler de millet olarak varlıkta ve yoklukta birbirimize kenetlenelim" diye konuştu.

Anma töreninde konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de "İlçemizin yetiştirdiği öğretmelerden birini kalleşçe, haince, öğrencilerinin sevinci olduğu bir günde hunharca katlettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA