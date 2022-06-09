Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

"ŞİMDİ KIZIMI HERKES TANIYOR"

Kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilen Şehir Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarı da çiçeklerle donatıldı. Kızı anma töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Zehra Yalçın, kızının hep farklı biri olmak istediğini belirterek; "Aybüke çok renkli bir kişilikti. hep ben çok farklı biri olacağım derdi. Dediği gibi de oldu. Kızım şehit oldu ve artık onu tanımayan yok. Şehitlik kızıma çok yakıştı. Acısı çok büyük ve her yıl daha da artıyor. Mevlam kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.