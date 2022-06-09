Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk İlçesinde daha 7 aylık öğretmenken öğrencilerine karne dağıtımından döndüğü sırada belediye başkanının aracına PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şahadetinin 5. yılında anıldı. Aybüke öğretmeninin Çorum'un Osmancık İlçesindeki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine annesi Zehra babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.
"ŞİMDİ KIZIMI HERKES TANIYOR"
Kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilen Şehir Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarı da çiçeklerle donatıldı. Kızı anma töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Zehra Yalçın, kızının hep farklı biri olmak istediğini belirterek; "Aybüke çok renkli bir kişilikti. hep ben çok farklı biri olacağım derdi. Dediği gibi de oldu. Kızım şehit oldu ve artık onu tanımayan yok. Şehitlik kızıma çok yakıştı. Acısı çok büyük ve her yıl daha da artıyor. Mevlam kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.
MİLLET OLARAK KENETLENELİM"
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ise; "Tarih boyunca millet olarak bir çok sınavdan geçtik. Emperyalist ülkeler bizimle uğraştı ve uğraşmaya devam edecek. Ülkemizin b.aşında çıban olarak niteleyebileceğimiz bir terör örgütü var. Ama Türk milleti genlerinin gereği neyse onu her zaman göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devleti idare edenlere görevlerinde başarılar diliyorum. Muhalefet partilerine, kırmızı çizgili olan hariç, Allah hayırlı görevler versin. Bizler de millet olarak varlıkta ve yoklukta birbirimize kenetlenelim" diye konuştu.