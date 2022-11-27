Şehit öğretmenin adı okuluna verildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine 6 gün önce yapılan saldırıda teröristlerin attığı roketlerden birinin isabet ettiği Kocatepe İlkokulu'nda hayatını kaybederek şehit olan Ayşenur Alkan'ın adının görev yaptığı Kocatepe İlkokulu'na verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı üzerine çalışma başlatıldı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni tabela, okula asıldı.

ÖĞRENCİLERİ KURTARDI, FACİAYI ÖNLEDİ

PKK/YPG üyesi teröristlerin 21 Kasım günü Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesine yaptığı roketli saldırı sırasında öğrencilerini okulun sığınağına götürdükten sonra yukarıda kalan öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için koridora çıkan öğretmen Ayşenur Alkan okula isabet eden roketten kopan şarapnel parçalarıyla yaralanarak şehit olmuştu.