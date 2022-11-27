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Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:32 Son Güncelleme: 27.11.2022 14:00

Şehit öğretmenin adı okuluna verildi

Gaziantep’te PKK/YPG'li teröristlerin roket saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı Kocatepe İlkokuluna verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şehit öğretmenin adı okuluna verildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine 6 gün önce yapılan saldırıda teröristlerin attığı roketlerden birinin isabet ettiği Kocatepe İlkokulu'nda hayatını kaybederek şehit olan Ayşenur Alkan'ın adının görev yaptığı Kocatepe İlkokulu'na verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı üzerine çalışma başlatıldı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni tabela, okula asıldı.

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PKK/YPG üyesi teröristlerin 21 Kasım günü Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesine yaptığı roketli saldırı sırasında öğrencilerini okulun sığınağına götürdükten sonra yukarıda kalan öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için koridora çıkan öğretmen Ayşenur Alkan okula isabet eden roketten kopan şarapnel parçalarıyla yaralanarak şehit olmuştu.

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Şehit öğretmenin adı okuluna verildi
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