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Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:48 Son Güncelleme: 24.1.2024 13:06

Şehit Okkan 23. yılında dualarla anıldı

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de makamından çıktıktan sonra emniyet binasına 200 metre mesafede Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda kanlı terör örgütü tarafından düzenlenen hain silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşıyla birlikte şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Hendek'teki mezarı başında dualarla anıldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Şehit Okkan 23. yılında dualarla anıldı

Hendek Kaymakamlığı öncülüğünde; Hendek Belediyesi ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Şehit eşi Zerrin Okkan ve Okkan ailesi, emniyet teşkilatı, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Okkan'ın şehadetinin 23'nci yıldönümü İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Şehit Okkan'ın özgeçmişi okunduğu o anlarda duygu dolu anlar yaşandı.

Daha sonra kürsüye gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Devletimizle milletimizin kaynaşmasını sağlayan, Diyarbakır halkına devletin ve polisin şefkat yüzünü gösteren Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı şehadetinin 23. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Gaffar Okkan dil, din, ırk ve fikir ayrımı gözetmeksizin görev yaptığı bölgedeki insanları kanatları altına alan bir devlet adamıydı. Vatan aşkıyla görevini icra eden, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet değerlerini savunan, yenilikçi uygulamalarıyla Diyarbakır ve dolayısıyla Güneydoğu Anadolu halkının gönlüne taht kuran bir yöneticiydi. Devletin, halkın yanında olduğunu hissettiren, devletin yetiştirdiği güçlü bir devlet karakteriydi. Bugün Anadolu'da bir değil, binlerce Ali Gaffar Okkanlar yetişti ve yetişmeye devam edecek. Türk milleti bu vatanperveri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır." diye konuştu.

Vali Kaldırım'dan sonra Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çalışkan da birer konuşma yaparak, Okkan ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından Şehit Okkan'ın kabrine çiçekler kondu ve dua yapıldı.

Mezarlıktaki törenin ardından İl-İlçe protokolünün de katılımıyla Tepecik'te bulunan Şehidin adının verildiği Ali Gaffar Okkan Camiinde tüm aziz şehitler adına Mevlid-i Şerif okunacak.

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Şehit Okkan 23. yılında dualarla anıldı
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