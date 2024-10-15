Şehit olan madencilerin baretlerine kırmızı karanfil bırakıldı

Olay 14 Ekim 2022 yılında 16.00-24.00 vardiyesinde saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi olay yerinde 2 işçi de tedavi gördükleri hastane de şehit olmuştu. Maden kazasının yaşandığı TTK Amasra müessesinde kazanın 2.yıl dönümünde şehit olan madenciler düzenlenen törenle anıldı.

Tören Amasra Maden Şehitleri Anıtı önünü 43 madencilerin isimlerinin yazılı baretlerine üzerine ve madenci anıtına kırmızı karanfil konulması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetini İl Müftüsü Ömer Keskin ile birlikte imamlar okunup dualar edilmesi ile son buldu. Amasra Kuyu Başında düzenlenen ve hüznün hakim olduğu törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Mehmet Baykal, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Amasra Müessese Müdürü Batuhan Türkyaşar, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Amasra, Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Merkez Servisleri şubelerinin başkan ve yöneticileri, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, Bartın ve Amasra protokolü, siyasi partiler ile STK'ların temsilcileri, maden işçileri ve şehitlerin aileleri katıldı.

İLK DURUŞMA 25 NİSAN 2023 TE YAPILDI

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına 25 Nisan 2023 tarihinde başlanıldı.

7'NCİ DURUŞMADA 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Bartın Adliyesinde 08 Mayıs 2024 tarihinde görülen davanın 7'nci duruşmasında açıklanan ara kararda; 7 tutuklu sanıktan "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan ve haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen 3 tutuklu sanık hakkında Adli Kontrol Tedbiri kapsamında Konutunu Terk Etmeme yükümlülüğü ile tahliye kararı verildi. Ara kararda "olası kastla öldürme" suçundan tutuklu yargılanan ve haklarında 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural için tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 6 Ağustos 2024 tarihinde 8.mahkemesi yapılırken, Dava 1 Kasım 2024 de devam edilecek.

YEŞİL "AMASRA MÜESSESESİ ÖNEMLİ BİR MÜESSESE"

Genel maden iş sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ise" Amasra Müessesesi önemli bir müessese. Kurumun yeniden üretime başlaması konusunda 2 yıldır yoğun bir çaba içinde arkadaşlarımız. Yakın zamanda da burada bir pano açılışı yapıldı. Amasra Müessesemiz bu kadar acı üzerine tekrar çalışma hayatına katkı vermeye devam edecek" dedi.