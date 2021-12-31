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Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:17 Son Güncelleme: 31.12.2021 15:40

Şehit operatöre son görev

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Şehit operatöre son görev

Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK’nın hain saldırısında açılan ateş sonucu şehit olan DSİ’de görevli ekskavatör operatörü Cihan Gökkaya, Memleketi Balıkesir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında, havanlardan biri DSİ'ye ait iş makinesine isabet etti. Hain saldırıda, iş makinesinin operatörü olan Evli ve iki çocuk babası Cihan Gökkaya şehit oldu. Kahraman askerlerimizin bölgeye yaptığı müdahalenin ardından bulunduğu yerden na'şı alınan Şehit Gökkaya, önce Şanlıurfa'ya oradan da memleketi Balıkesir'e gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Türk Bayrağına sarılı tabutu, törenle Şanlıurfa GAP Havalimanından Balıkesir'e uğurlanan Cihan Gökkaya, Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Balıkesir Şehitliğine defnedildi. Şehidin Cenazesine, babası Mustafa Gökkaya, amcası Muzaffer Gökkaya, çocukları Eymen ve Berat Gökkaya ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, CHP Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve binlerce Balıkesirli katıldı.

"BENİ NİYE BIRAKTIN"

Gökkaya'nın ailesi ve sevenleri cenazede güçlükle ayakta durabildi. Cihan Gökkaya'nın eşi Arzu Gökkaya ise cenaze namazının ardından cenaze arabasına konulan şehidin tabutuna sarılarak "beni niye bıraktın" diye gözyaşı döktü.

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Şehit operatöre son görev
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