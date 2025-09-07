Şehit Özel Harekat Polisi Bekir Ferhat Kaya şahadetinin 10. yılında kabri başında anıldı

Şehitlikte düzenlenen programda dernek üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda konuşan Dernek Başkanı Rıfat Öcal, şehidin hayatı ve görev süreci hakkında bilgiler verdi.

"Şehidimiz; 04 Mayıs 1993 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelmiş ve Kırşehir Akçakent nüfusuna kayıtlıdır. Yusuf ve Gülay çiftinin üç çocuğundan birisidir. İlköğretimini Kırşehir/Çiçekdağı Atatürk İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimine başlamıştır. Daha sonra Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak 2013 yılında Iğdır'a atanmıştır. 2014 yılında Ankara/Gölbaşı'nda aldığı 6 aylık kursun ardından tekrar Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü emrindeki görevine dönmüştür. 8 Eylül 2015 tarihinde ise Dilucu Sınır Kapısı'na görevli polisleri korumak için yola çıktıkları sırada bölücü terör örgütü mensuplarının yol kenarına yerleştirdiği bombanın infilak etmesi sonucu şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bekar olan şehidimiz, Nur Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kırıkkale Şehitliği'ne defnedilmiştir" dedi. Öcal, ayrıca şunları kaydetti: "Şehidimiz Bekir Ferhat Kaya'yı şahadetinin 10. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." Program, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam etti. Kaya ailesi tarafından katılımcılara ikramda bulunulurken, taziyeler kabul edildi.