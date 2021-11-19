Haberler Yaşam Haberleri Şehit Özel Harekât Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerifle anıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:19 Son Güncelleme: 19.11.2021 15:45

Şehit Özel Harekât Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerifle anıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit Özel Harekât Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerifle anıldı

10 Ekim 2021 tarihinde Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Mare Bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekât aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekât Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerifle anıldı.

Şehit Özel Harekât Polisi Fatih Doğan'ın ailesi tarafından Emir Sultan Camisinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden Şehit Polis Memuru Fatih Doğan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Mahmut Çuhadar, acılı baba Mehmet Doğan'a ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
Yeni Anayasa ile seçim ve siyasi partiler çalışmasına hız verilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Özel Harekât Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerifle anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA