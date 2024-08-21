Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Şehidin ailesi ve yakınları, Ahmet Hamdi Akseki Cami'nin cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Uzman Çavuş Önk için kılınan namazın ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

DEVLET ERKANI HAZIR BULUNDU

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleriyle vatandaşlar katıldı.