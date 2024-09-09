Şehit Polis Bekir Ferhat Kaya Şahadetinin 9.yılında dualarla anıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi tarafından düzenlenen anma programında, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Bekir Ferhat Kaya, şahadetinin 9. yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma programında Dernek Başkanı Rıfat Öcal, Şehit Bekir Ferhat Kaya'nın hayatı ve hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öcal, "Şehidimiz Polis Özel Harekat biriminde görev almak için eğitimlere katılmış ve Iğdır'da polis olarak göreve başlamıştır. Eylül 2015 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının hain saldırısında şehit olmuştur. Bugün, Şehidimiz Bekir Ferhat Kaya kardeşimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Program, Şehitlik Cami İmam Hatibi İsa Erkoç'un okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam etti. Kaya ailesi tarafından taziyeler kabul edilip ikramlar yapılırken, şehitlerimiz için edilen dualarla anma programı sona erdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarak, ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diledi.