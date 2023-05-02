Şehit Polis Ercan Yangöz’ün katiline bu kez ağırlaştırılmış müebbet

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 16 Mart'taki 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. 27 Eylül 2022'de görülen 9'uncu duruşmada mahkeme heyeti karar duruşmasında, cinayet şüphelisi Fatih Özturan'ın, Ercan Yangöz'ü şehit etmekten müebbet, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan da 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.



İSTİNAF KARARI BOZDU

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün avukatları karara itiraz ederek istinafa başvuru yaptı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada Fatih Özturan'ın Ercan Yangöz'ü şehit etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Oğlu Efe Öztura'nın beraat kararı değişmedi.