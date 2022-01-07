Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı





Fethi de 'Teyze, fotoğrafı anneme gönderdim onlardan alırsın' dedi. Ablamdan fotoğrafını aldım ve kimse dokunmasın diye yıllarca sakladım. Bu sene fark ettim ki fotoğrafın arkasında bir yazı var. Fotoğrafın arka tarafına kardeşlerine 'ders çalışın, annemizi, babamızı üzmeyin" yazmış. Fotoğrafın ön yüzüne ise 'Ablamdan haberi bana para yollamayın ya da hiç göndermeyin' yazılarını yazmış. Zaten o bizim ilk göz ağrımızdı, onu çok seviyorduk. Sevilen biriydi, çok da şakacıydı. Büyüklerle büyük, çocuklarla çocuktu. Fethi Sekin, öyle biriydi" dedi.