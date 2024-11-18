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Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:00 Son Güncelleme: 18.11.2024 15:08

Şehit polis Lütfü Beykoz son yolculuğuna uğurlandı

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi meydana gelen kazada, tırın altında kalan şehit polis memuru Lütfü Beykoz için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Şehit polis Lütfü Beykoz son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir çekici aracın çarpması sonucu şehit olan Beykoz için düzenlenen törene Vali Yardımcıları, 2. Ordu Komutanı, Malatya Emniyet Müdürü, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, baro başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

GÖNLÜNÜ MESLEĞİNE VERMİŞ BİR POLİS

Törende konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehit Beykoz'un 12 yıldır emniyette görev yaptığını ve mesleğine büyük bir aşkla bağlı olduğunu belirtti. Çankal, "Lütfü kardeşimiz, görevini yaparken şehit oldu. Bu acı kaybı hepimiz derinden yaşadık. Şehidimizi asla unutmayacağız" dedi.

Törenin ardından şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un cenazesi, Akçadağ İlçesi Örüşkü Mahallesinde aile mezarlığında toprağa verilmek üzere uğurlandı.

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Şehit polis Lütfü Beykoz son yolculuğuna uğurlandı
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