Şehit polis memuru babasının yanına uğurlandı

Mersin'de Özel Harekât Polisi Mustafa Karapınar (28), atış eğitimi sırasında arızasını gidermeye çalıştığı ağır makineli silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karapınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

Törene annesi Fatma Karapınar, kardeşi Aleyna Karapınar, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kent protokolü ve meslektaşları katıldı. Karapınar'ın tabutunu silah arkadaşları omuzladı. Şehidin kendisi gibi Özel Harekât polisi olan babası Ali Karapınar da 16 Ekim 2018'de Aydıncık ilçesinde arama, tarama, pusu ve keşif faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.