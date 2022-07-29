Şehit polis memuru dualarla anıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi tarafından polis memuru Muhammet Fatih Sivri, kabri başında dualar eşliğinde anıldı. Şehit Sivri'nin ailesi ve yakınlarının da bulunduğu anma programında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

2015 YILINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Dernek Başkanı Rıfat Öcal tarafından "Şehidimiz Muhammet Fatih Sivri 05 Aralık 1991 tarihinde ilimizde dünyaya gelmiş, ilk ve orta öğrenimini Kırıkkale Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde tamamlamış, 2011 -2013 tarihleri arası İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görevine başlamıştır. Şehidimiz Muhammet Fatih Sivri, Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesinde bölücü terör örgütleri ile çıkan çatışma sonucu devletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma uğruna Şehitlik mertebesine ulaşmıştır" dedi.

HEP BİRLİKTE DUALAR EDİLDİ

"Bekar olan Şehidimiz Nur Camiinde düzenlenen törenle Yenimahalle aile mezarlığına defnedilmiştir Dernek olarak Şehidimiz Muhammet Fatih Sivri kardeşimizi şahadetinin 6. yılında, bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Şehitler Anıtı din görevlisi Zabit Karakoç tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve dua sonrası programa katılan İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Yaman, Şehit aileleri ve Gaziler tarafından Şehidimiz Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri ilettiler" dedi.