Şehit polis memuru dualarla sonsuzluğa uğurlandı

Kocaeli Kartepe'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Trafik Polisi Cemalcan Ev, düzenlenen bir törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, meslektaşları, ailesi ve protokol üyeleri, Şehit Polis Cemalcan Ev'e veda etti. Sabah saat 10.00'da başlayan törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve diğer yetkililer katıldı.

Gözyaşları Sel Oldu

Şehidin babası Coşkun, annesi Meral, kardeşleri Beyza ve Volkan, acı dolu anlar yaşarken, törene katılanların gözyaşları sel oldu. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun okuduğu dualar eşliğinde Cemalcan Ev'in naaşı memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesi Kaleköy'e gönderildi.

Cemalcan Ev'in, Kocaeli'de iki yıldır görev yaptığı ve mesleğe ilk burada başladığı öğrenildi. Meslektaşları ve yakınları, genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlarken, onun anısını yaşatacaklarını belirttiler.