Şehit polis memuru Necati Aygün son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda eğitim alanına mühimmat sevkiyatı esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit düşen 2 polis memurundan Özel Harekât Polisi Necati Aygün için, baba ocağı Aydın Çine'de cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit polisin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Polis Necati Aygün'ün naaşı omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde toprağa verildi.