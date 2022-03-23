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Giriş Tarihi: 23.3.2022 17:01 Son Güncelleme: 23.3.2022 18:58

Şehit polis memuru Necati Aygün son yolculuğuna uğurlandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şehit polis memuru Necati Aygün son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’de meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekât Polisi Necati Aygün, baba ocağı Aydın Çine’de gözyaşı ve dualarla toprağa verildi. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda eğitim alanına mühimmat sevkiyatı esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit düşen 2 polis memurundan Özel Harekât Polisi Necati Aygün için, baba ocağı Aydın Çine'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit polisin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Polis Necati Aygün'ün naaşı omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

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Şehit polis memuru Necati Aygün son yolculuğuna uğurlandı
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