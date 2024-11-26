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Giriş Tarihi: 26.11.2024 18:55 Son Güncelleme: 26.11.2024 18:56

Şehit Polis Memuru Nedim Erbay dualarla anıldı

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, eşi Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve eşi Çiğdem Demirkıran, şehit Polis Memuru Nedim Erbay'ın ailesini ziyaret etti.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Şehit Polis Memuru Nedim Erbay dualarla anıldı

Batman-Kozluk Karayolu üzerinde görevliyken terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu, 29 Eylül 2015 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Nedim Erbay'ı, Salihli'deki eşi Kadriye Erbay'ı ziyaret eden Aktaş ve beraberinde ki heyet şehitlerimizin ruhuna dua etti.

Şehit polis memuru Nedim Erbay'ın aziz hatırası yad edildiği ziyarette, her zaman şehit ailelerinin yanında oldukları belirterek şehitlerimize saygı ve minnettarlığını ifade eden Aktaş, Manisa Emniyet Teşkilatı olarak, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz, şeklinde konuştu.

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Şehit Polis Memuru Nedim Erbay dualarla anıldı
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