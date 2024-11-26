Şehit Polis Memuru Nedim Erbay dualarla anıldı

Batman-Kozluk Karayolu üzerinde görevliyken terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu, 29 Eylül 2015 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Nedim Erbay'ı, Salihli'deki eşi Kadriye Erbay'ı ziyaret eden Aktaş ve beraberinde ki heyet şehitlerimizin ruhuna dua etti.

Şehit polis memuru Nedim Erbay'ın aziz hatırası yad edildiği ziyarette, her zaman şehit ailelerinin yanında oldukları belirterek şehitlerimize saygı ve minnettarlığını ifade eden Aktaş, Manisa Emniyet Teşkilatı olarak, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz, şeklinde konuştu.