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Giriş Tarihi: 20.5.2023 17:45 Son Güncelleme: 20.5.2023 18:38

Şehit polis memuru Salih Zengin'in annesi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 2016 yılında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Salih Zengin'in (45) annesi Saime Yeter(74) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Şehit polis memuru Salih Zengin’in annesi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 2016 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 45 yaşındaki Salih Zengin'in annesi Saime Yeter 10 gün öncesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası Trabzon'da tedavi görüyordu. Tedaviye cevap veremeyen şehit annesi Saime Yeter(74) hayatını kaybetti.

Erzincan Cami Kebir'de ikindi namazına müteakiben il müftüsü Muharrem Gül tarafından kıldırılan cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, eski dönem milletvekili Burhan Çakır, İl Emniyet müdürü Kanan Kurt, Saime Yeter'in oğlu Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, aile yakınları katıldı. Yeter'in cenazesi Terzibaba Mezarlığı7nda oğlu Salih Zengin'in kabri yanına defnedildi.

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Şehit polis memuru Salih Zengin'in annesi hayatını kaybetti
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