Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi dün memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine gönderildi. Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit polisin eşi Tuğba ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.Yürümez'in cenazesi Araklık Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Ogün Yürümez'i şehit eden İETT şoförü Ahmet Gül, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.