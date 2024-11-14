Haberler Yaşam Haberleri Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:09 Son Güncelleme: 14.11.2024 15:11

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada önceki gün şehit olan polis memuru 29 yaşındaki Yiğit Can Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi helikopterle Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Şehidin naaşı, helallik için baba evine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Meryem (67) babası Mehmet (67) ve eşi İlknur Yiğit (26) gözyaşlarına boğuldu.

İlknur Yiğit şehit eşinin Türk Bayrağı sarılı tabutuna sonu bir kez dokunması yürekleri dağladı. Şehidin ailesini silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit polis memuru Isırganlı mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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