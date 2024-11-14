Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi helikopterle Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Şehidin naaşı, helallik için baba evine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Meryem (67) babası Mehmet (67) ve eşi İlknur Yiğit (26) gözyaşlarına boğuldu.

İlknur Yiğit şehit eşinin Türk Bayrağı sarılı tabutuna sonu bir kez dokunması yürekleri dağladı. Şehidin ailesini silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit polis memuru Isırganlı mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.