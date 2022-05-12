Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve şehit olan polis memuru Hüseyin Duman bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Motosikletli Yunus Timleri'ne bağlı görev yapan polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, Sultanbeyli İlçesi'nde bir şüpheli araç ile kovalamaca yaşandığı esnada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan kavşaktan çıkan bir tıra çarparak kaza yapmış, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan yeni evli polis memuru Hüseyin Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyeti, uygulama noktasında polislerin "Dur" ihtarlarına uymayan ve kaçan aracın içerisindeki kişilerin açık kimliklerini kısa sürede tespit etti.
Plakasız olan aracın sürücüsünün 18 yaşından küçük M.A.A. olduğu, M.A.A.'nın aracı babası B.A.'dan izinsiz olarak kaçırdığı ve aracın içerisinde toplam beş kişi olduğu tespit edildi.
Tır sürücüsü V.G., aracı babasından kaçırarak kullanan ehliyetsiz 17 yaşındaki M.A.A., aracın içerisindeki Y.G., F.E.B., O.Ö., H.İ.E. ve aracın sahibi B.A. dün akşam yakalanarak gözaltına alındı.