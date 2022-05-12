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Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:19 Son Güncelleme: 12.5.2022 10:35

Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul’da polislerin “Dur” ihtarına uymayan 17 yaşında bir kişinin kullandığı ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kaçan aracı kovalarken kaza yapan ve şehit olan polis memuru Hüseyin Duman son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Hüseyin Duman için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören yapıldı. Aracı kullanan ve polis memuru Hüseyin Duman’ın şehit olmasına yol açan 17 yaşındaki M.A.A.’nın aracı babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve şehit olan polis memuru Hüseyin Duman bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Motosikletli Yunus Timleri'ne bağlı görev yapan polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, Sultanbeyli İlçesi'nde bir şüpheli araç ile kovalamaca yaşandığı esnada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan kavşaktan çıkan bir tıra çarparak kaza yapmış, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan yeni evli polis memuru Hüseyin Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit polis memuru Hüseyin Duman için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit polisin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti, uygulama noktasında polislerin "Dur" ihtarlarına uymayan ve kaçan aracın içerisindeki kişilerin açık kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Plakasız olan aracın sürücüsünün 18 yaşından küçük M.A.A. olduğu, M.A.A.'nın aracı babası B.A.'dan izinsiz olarak kaçırdığı ve aracın içerisinde toplam beş kişi olduğu tespit edildi.

Tır sürücüsü V.G., aracı babasından kaçırarak kullanan ehliyetsiz 17 yaşındaki M.A.A., aracın içerisindeki Y.G., F.E.B., O.Ö., H.İ.E. ve aracın sahibi B.A. dün akşam yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda ağır yaralanan polis memuru Gökmen Baykara'nın tedavisinin ise sürdüğü ifade edildi.

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Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor
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