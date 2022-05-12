Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor

Motosikletli Yunus Timleri'ne bağlı görev yapan polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, Sultanbeyli İlçesi'nde bir şüpheli araç ile kovalamaca yaşandığı esnada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan kavşaktan çıkan bir tıra çarparak kaza yapmış, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan yeni evli polis memuru Hüseyin Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.