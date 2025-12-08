Şehit polise son görev! İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören

İstanbul Emniyeti; Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında söz konusu adresten polise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu İstanbul Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 27 yaşındaki Emre Albayrak ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören yapıldı. Şehit polis Albayrak ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren ve öldürülen Ramazan Açik'in (35) 4'ü yaralama, 2'si tehdit olmak üzere farklı suçlardan 10 suç kaydı olduğu ortaya çıkmış, adresteki Ç.A. ve C.A. isimli iki kişi de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şehidin cenazesinin memleketi Samsun'a götürüleceği, Ladik İlçesi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ve uğurlama töreninin ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

"YEMİNİNDEN VAZGEÇMEDİ"

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, il protokolü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü başta olmak üzere mesai arkadaşları katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tören konuşmasında "Aziz şehidimizin saygıdeğer ailesi ve Emniyet Teşkilatı… Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Şehidimizin acılı ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimiz yiğitti, yüreği pekti, tertemizdi. Yemini vardı. Uyuşturucuya karşı verdiğimiz büyük mücadelede arkadaşlarıyla birlikte canı pahasına en önde duranlardandı. Canından geçti, yemininden vazgeçmedi. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar büyüktür. Şehir eşkıyalarıyla, eline silah alıp polisimize ateş açan alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.