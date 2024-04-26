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Giriş Tarihi: 26.4.2024 10:30 Son Güncelleme: 26.4.2024 10:39

Şehit polise son görev: İstanbul Emniyeti’nde tören düzenlendi

İstanbul’da kaza sonucu şehit olan Polis Memuru Emrah Böke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören düzenlendi.

Emir SOMER Emir SOMER
Şehit polise son görev: İstanbul Emniyeti’nde tören düzenlendi

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 25 Nisan Perşembe günü görev esnasında Ümraniye'de kaza yaparak şehit olan Polis Memuru Emrah Büke için resmi tören düzenlendi.

Seyir halindeyken kaza yapan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Emrah Büke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehidin meslektaşları katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş törende yaptığı konuşmada "Şehidimizin değerli ailesi, devletine ve milletine bağlı, görev aşkıyla dolu aziz şehidimizi hiç bir zaman unutmayacağız" dedi. 25 yaşındaki 2023 mezunu Şehit Polis Memuru Emrah Büke'nin cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan Konya Havalimanı'na gönderileceği ifade edildi.

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Şehit polise son görev: İstanbul Emniyeti’nde tören düzenlendi
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