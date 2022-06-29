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Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:02 Son Güncelleme: 29.6.2022 16:13

Şehit polisin davası ertelendi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şehit polisin davası ertelendi

Bodrum'da geçen yaz şüphelileri takip eden polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olmasına ilişkin davanın 6’ncı duruşması görüldü. Katil zanlısının avukatı mazeret bildirip duruşmaya katılmayınca mahkeme ertelendi.

Bodrum'da geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olayla ilgili 6'ncı duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan ile tutuksuz sanık Efe Özturan'ın SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ile şehit polisin meslektaşları katıldı.
Sanıkların avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Temmuz tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına, Efe Özturan'ın adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

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Şehit polisin davası ertelendi
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