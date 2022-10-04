Haberler Yaşam Haberleri Şehit polisin ismi spor kompleksine verildi
Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:56 Son Güncelleme: 4.10.2022 12:24

Şehit polisin ismi spor kompleksine verildi

Mersin'de geçtiğimiz hafta PKK’lı teröristlerin Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in ismi yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şehit polisin ismi spor kompleksine verildi

Mersin Mezitli Belediye Meclisi Olağan Ekim Ayı toplantısında, şehit olan Sedat Gezer'in isminin Akdeniz mahallesinde yapımı tamamlanan spor kompleksine verilmesi kararı oy birliği ile alındı.

Toplantıda ayrıca şehit polis Gezer'in çocuklarının bir yıllık eğitim bedeli olarak 20 bin lira tahsis edilmesi, Mezitli Belediyesinin Çocuk Gündüz Bakım Evlerinden ücretsiz yararlanmasına da karar verildi. Toplantıda mecliste grubu bulunan tüm partilerin oy birliği ile alınan kararla terör saldırısı da kınayan bir de bildiri okundu. Tüm parti grupları adına söz alan Bedri Dursun ortak bildiri de terör saldırısına karşı tepkisini dile getirdi.

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Şehit polisin ismi spor kompleksine verildi
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