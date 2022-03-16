Haberler Yaşam Haberleri Şehit polisler için Şanlıurfa'da taziye çadırı kuruldu
Giriş Tarihi: 16.3.2022 10:42 Son Güncelleme: 16.3.2022 10:51

Şehit polisler için Şanlıurfa'da taziye çadırı kuruldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit polisler için Şanlıurfa’da taziye çadırı kuruldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Maşuk TOKİ yolu üzerinde şehit polisler için kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Şanlıurfa'da 9 Mart 2022 günü takibe aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve Polis Memuru Cemal Bozkurt için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Vali Erin, şehitler için dua etti.

Burada şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Vali Erin, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve şubede görevli polislere tekrar başsağlığı dileyen Vali Erin, 2 genç polisin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Polislerle bir süre sohbet eden Vali Erin, daha sonra şubeden ayrıldı.

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Şehit polisler için Şanlıurfa'da taziye çadırı kuruldu
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